Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP'nin tartışmalara yol açan 37'nci Kurultayı sonrasında yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘A takımını’ korurken, CHP’ye bayrak açan Muharrem İnce’nin sık sık parti yönetimden rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen yönetimini değiştirmemesi İnce’ye bir mesaj olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu tarafından 60 kişilik Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından belirlenen yeni MYK'da, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı değişmedi. Parti örgütlerini yeniden Oğuz Kaan Salıcı'ya teslim eden Kılıçdaroğlu, Parti Sözcülüğünde de Faik Öztrak ile devam kararı aldı. CHP MYK’da uzun bir aradan sonra PM’ye giren Selin Sayek Böke’nin CHP Genel Sekreterlik görevine getirilmesi dikkat çekti. Böke’nin yanı sıra Ali Öztunç, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın da MYK'ya dâhil olan yeni isimler oldu. CHP’de 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düşürüldü. Kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almasına rağmen delegeden yeterli oyu alamayarak PM listesine giremeyen Eski Genel Başkan Yardımcılarından Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz’ün koltukları boş kaldı. Bu koltukları bilerek boş bıraktığı belirten Kılıçdaroğlu’nun Çeviköz’ü Dış Politikalardan Sorumlu Başdanışmanı, Özkan'ı ise ‘Başdanışman’ olarak atayabileceği belirtiliyor. Yeni MYK'sında 16 isimden 5'i kadınlardan oluşurken, milletvekili 14 isme yer verildi.