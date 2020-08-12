Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum’la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.