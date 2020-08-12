Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum’la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Mareşal Dostum ile görüştü
12.08.2020 - 16:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ile görüştü.
Kaynak: İHA
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724486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/724486.aspx
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