Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtulmuş, şunları söyledi: Adam açık bir şekilde diyor ki aynı 12 Eylül darbesini yapan mantığın bir itirafı. 'Nasıl bizim çocuklar darbe yaptı' diyorlardı. Yani 'Evet' diyor, 'Biz Erdoğan'ı indireceğiz ama bunu' diyor 'Demokratik yollarla yapacağız.' Yaptığı gafı anlıyor konuşmasının içerisinde. Yani sen kimsin ya? Haddini bil, unutma sen şu anda ABD'nin yarışan adaylarından birisisin, başkanı olsan ne yazar. Bir ülkede devlet başkanlığına soyunan bir adamın bu sözleri söylemiş olması akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Gezi Parkı eylemlerinin, 17-25 Aralık'ın ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında zaten bir takım destekler yok muydu?

Numan Kurtulmuş, ayrıca ailenin toplumların kök hücresi olduğunu, diri tutulmasını gerektiğini vurguladı. "Aileyi her türlü kötülüklerden korumak vazifemizdir” diyen Kurtulmuş “Aile hayatını ortadan kaldıracak, aileyi lüzumsuz, değersiz ve geçersiz hâle getirecek her türlü sinsi fikirlere, akımlara ve ideolojilere karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.