İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, 7 ilçe başkanı ile birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, Gelecek Partisinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul ettiğini belirterek “8 aylık süreç içerisinde söz konusu ilkelerden uzaklaştığını gördüm” dedi. Gelecek Partisi, Ankara İl Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'ün atandığını duyurdu.
Gelecek Partisi Ankara teşkilatı dağıldı
21.08.2020 - 05:00 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 05:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ahmet Davuoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisinin Ankara Teşkilatında istifa depremi yaşandı.
Etiketler : gelecek partisi,ahmet davutoğlu,
726234 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/726234.aspx
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