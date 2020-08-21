Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, 7 ilçe başkanı ile birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, Gelecek Partisinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul ettiğini belirterek “8 aylık süreç içerisinde söz konusu ilkelerden uzaklaştığını gördüm” dedi. Gelecek Partisi, Ankara İl Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'ün atandığını duyurdu.