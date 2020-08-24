Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Giresun'daki afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yanında olmuştur. Ortaya çıkan kayıpları en kısa sürede telafi edeceğiz. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bölgede alt yapı çalışmalarına başlayacağız.

22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz.

2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık.

22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz.

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ KEŞFİ

Enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya ayırdığımız kaynağın da artması anlamına geliyor. Petrol ve doğalgazda dışa bağımlılık daha fazla. Yeni bir dönemi başlattık. Derin deniz aramaları için sondaj gemileri aldık. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz derin sondaj gemilerine sahip olduk.

Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek. Yani bir kuyu değil; iki, iç, dört devam edecek inşallah. Önümüzdeki süreçte de Akdeniz'den de müjdeli haberleri alacağımızı düşünüyorum. Yıllardır dışarıya akıttığımız kaynakları artık hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum.

Cesaret edilemez denilen ne varsa cesaret ettik, yaptırım tehditlerini sağlam duruşumuzla boşa çıkardık.

Türkiye döviz ve altın kıymetleri bakımından önemli güce sahiptir.

Ülkemizle ilgili olumsuz hava pompalayanların bir kısmı bunun doğrusuna yanlışına bakmıyor.

AKDENİZ'DE YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Yunanistan yetkisiz bir şekilde kendi Navtex mesajını yayınladı. Bölgeyi tehlikeye atıyor. Uluslar arası hukuka aykırı bu tutumla Yunanistan, bölgedeki tek bir gerginliğin sorumlusu olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanlar yarın ortada gözükmeyecek.

BIDEN'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır.

Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır.

Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü.Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz. Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz.

Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor. Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata, huzura ve güvene kavuşamayız."