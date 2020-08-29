Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından camideki cemaate seslenerek koronavirüsten korunmak için Covid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: Zira gerek bu vefatlar gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz, bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askerî alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun, görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız.

AFETZEDELERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin telefonla araması üzerine sel felaketinden etkilenen Espiye’nin Ericek köyündeki vatandaşlara seslendi. Giresun’un birçok ilçesiyle büyük bir felaketi yaşadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun’da olacağım. Oraya gelip şu son durumları yerinde, birlikte bir etüt edelim diyorum. Şu an itibarıyla verilen destekler bir yana vereceğimiz destekleri yine sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla sürece atlatmış olacağız. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun’da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar ve göstermeye de devam edecekler. Toprak altında kalmış araçlardan 160’ının bedelini ödedik. Bir taraftan tabii TOKİ elinden gelen büyük bir gayretle, süratle yıkılan evleri vesaire bunların yerine yeni yapılacak evlerle, konutlarla sıkıntıları inşallah sıkıntıyı gidermiş olacağız. Şunu bilmenizi istiyorum bu devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmaz.