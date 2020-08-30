Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Türkiye’nin 12 Ada üzerinde hakkı vardır, sözü vardır, anıları vardır, çıkmayacak izleri vardır” dedi. Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında 12 Ada konusunda değerlendirmelerde bulundu. Meselenin Türk milletinin kanayan yarası olduğunu belirten Bahçeli “Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır. 12 Ada’nın statüsü tekrar değerlendirilmelidir. Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunu, aslında 12 Ada sorununun yeni bir boyut kazanmasından başka bir şey değildir. Türkiye’nin egemenlik hakları ve millî güvenliği adalar üzerinden tehdit edilmektedir” ifadelerini kullandı.

1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken 23 adanın 16’sının hızla silahlandırıldığını ve cephaneliğe dö-nüştürüldüğünü hatırlatan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: Bu yanlıştır, gaflettir, hatta hıyanettir. Özellikle silah ve asker yığılması, 12 Ada’yı daha da tartışmalı hâle getirmiş, uluslararası antlaşmaların meşruluğu ihlal ve hatta imha edilmiştir. Yunanistan ve arkasındaki zalim efendileri çevremizi kuşatmak isterken 12 Ada’nın hukuki statüsünü temelden dinamitlemişler, bu adaların mülkiyet boşluğunu belgelemişlerdir. Türkiye’nin 12 Ada üzerinde hakkı, sözü, anıları, çıkmayacak izleri vardır. Mevlüt Hasgül İHA