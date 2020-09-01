Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi. Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.
Kalın'dan Avusturyalı bakana 'ironik' cevap! 'Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp...'
01.09.2020 - 20:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.
Etiketler : ibrahim aklın,avustralya,cevap,
728813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/728813.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER