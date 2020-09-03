Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de haklı olduğunu belirterek “Haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz.” dedi. Önceki gün düzenlenen MYK toplantısında konuşan Erdoğan, muhatap ülkelerin, farklı konjonktürlerde farklı söylemlerinin olduğunu belirterek, Türkiye’nin tezlerinin hep aynı noktada durduğunu ve uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda kurmaylarına da şu talimatı verdi: Bugüne kadar Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm diplomatik konularda muhatap ülkelerle söylemlerimizi karşılaştırın. Geçmişte Yunanistan başta olmak üzere bu ülkelere ne gibi desteklerde bulunduk? Bunları araştırın. Bugünlere nasıl geldik? Bunları kamuoyuna anlatın. Türkiye hep aynı noktada durdu. Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ise devlet başkanları sürekli değişti. Bununla birlikte söylem ve düşünceleri de farklılık gösterdi. Gelgitler yaşandı. Bugüne kadar yaşanan bu gelgitleri araştırın. Geniş bir çalışma yapın ve bana sunun. Hem muhataplarımızla görüşmelerde, hem de kamuoyuna bunu iyi anlatalım.

KAZAN KAZAN POLİTİKASI

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de haklı olduğunu belirten Erdoğan “Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu ‘Haklarımızdan taviz vereceğiz’ demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz. Kazan kazan politikası uygulayabiliriz ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Biz siyasi çözümü destekliyoruz. Almanya arabuluculuk yapmak istiyor ama öbür taraftan Fransa ve Avrupa Birliği ile stratejik ortaklığı devam ediyor. Stratejik ortağı Fransa’yı da bir şekilde desteklemek durumunda kalıyor” dedi.

BAROLARA 'DİSİPLİN' DENETLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, terör örgütü propagandası yapan avukatların meslekten men edilmesi gerektiğine ilişkin sözlerinin ardından Adalet Bakanlığı ve AK Parti kurmayları harekete geçti. Yeni düzenlemeyle, baroların disiplin kararlarını denetleyen yeni bir yapının oluşturulması planlanıyor. Yeni yasama yılında Meclis’e getirilecek düzenlemeyle özellikle müvekkilleriyle özdeşleşen ve işlenen suçlarla ilgili söylem birliği içerisine giren avukatlar, meslekten ihraç edilebilecek.

KÜLLİYE'DE DIŞ POLİTİKA ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Külliye’de yapıldı. Toplantıda, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmeleri ele alındı.

"BU YILI POZİTİF KAPATIRIZ"

MYK toplantısında ekonomik gelişmeler de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD’nin 31,7’lik küçülmesine karşılık, biz 9,9 küçüldük. Ekonomimiz gayet iyi. Avrupa Birliği’nin ortalaması yüzde 14. Avrupa Birliği ülkelerine göre, bizim durumumuz çok daha iyi. Önümüzdeki üçüncü dönemde göreceğiz. Tahminlerimize göre en az büyüme rakamlarımızın yüzde 12-13’lerin üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu yılı pozitif kapatırız” dediği öğrenildi.