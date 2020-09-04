Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında "Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. İhtimal dâhilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz" demişti. Dün katıldığı bir programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Gül konusunda açık kapı bıraktı ve Özel kadar net bir tutum takınmadı. Abdullah Gül'ün CHP'den 2023 yılında cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine dair iddialar hakkında Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız" dedi.