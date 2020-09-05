Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta özel hazırlanan otobüsün üzerinden Nuri Demirağ Havalimanı önünde kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden İnce, hedeflerini, yapmak istediklerini anlattı. İnce, hareketine katılamayacak olanları ise HDP-CHP ittifakına göndermede bulunarak anlattı. İnce, “Memleket Hareketi olarak terör örgütleriyle ülkemizin aleyhine çalışan güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, bir gazetecinin partiden ihraç edilmesi için bir üyenin dilekçe verdiğini hatırlatması üzerine “Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum.” dedi. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında “Bin Günde Memleket Hareketi” için “Partimizin bir üyesidir, 4 Eylül’de Sivas’ta başlayabilir, gayet güzel itirazım yok.” şeklindeki ifadelerine ilişkin de “İtirazı olmamasına teşekkür ederim.” değerlendirmesini yaptı. İnce, Kılıçdaroğlu’nun hareketine destek vermemeleri için partilileri uyardığı yönündeki iddialara cevap olarak şunları söyledi: “Ben böyle bir şey duymadım. Bana bunun bir ses kaydını bir belgesini bulursanız cevap vereyim.”

İnce, CHP’den istifa edip etmeyeceği yönündeki soruyu da abes olarak değerlendirip, “Hayır neden edeyim. Ben buradayım.” cevabını verdi.

İnce, Özel’in Gül’ün kesinlikle muhalefetin adayı olmadığı yönündeki açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine ise Gül’e başarı ve şans diledi.