Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde devam eden kabul saat 14.00 sıralarında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti
06.09.2020 - 15:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı Vahdetin Köşkü’nde kabul etti.
Kaynak: İHA
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