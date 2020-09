Türkiye Gazetesi

“Bizi kimse eleştiremez demiyoruz. Her haklı eleştiriye saygı duyarız” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: Hatamız olmuş mudur, elbette olabilir. Ama ana eksenimiz hiç değişmemiştir. Bu ana ekseni gelecek yüzyıla doğru uzatıyoruz. Bunun için ikinci yüzyıl çağrı beyannamesi yayınladık. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Uzun süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Bunun kabahati millette değil CHP’de. Köy köy gezmezseniz, Ankara’da oturup vatandaşa bana oy ver derseniz olmaz. Sizi en sert şekilde eleştirse bile eleştiriyi büyük bir sabırla dinleyeceksiniz.

Kılıçdaroğlu, kendilerine düşen büyük görevler olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: Her eleştiri başımızın üstüne, her haklı eleştiri başımızın üstüne ama yapacağımız çok iş var. Bunu milletimizin desteğiyle yapacağız. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ve Türkiye’yi bugün içinde bulunduğu bunalımdan çekip çıkaracağız. Bunun sözünü veriyorum.