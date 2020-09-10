Usta’nın rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Törende konuşan Akşener, davetini kabul ederek, partisine katılan Erhan Usta’ya teşekkür ederek “Sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim, kabul ettiniz, cesur bir insansınız. Bu yolculukta ailecek karar aldınız iyi insanlarsınız, cesur insanlarsınız. Tekrar teşekkür ediyorum güç kattınız” dedi.
Erhan Usta İyi Parti’ye katıldı
10.09.2020 - 05:10 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İyi Parti’ye katıldı.
Etiketler : Erhan Usta,iyi parti,
730750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/730750.aspx
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