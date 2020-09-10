Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta’nın rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Törende konuşan Akşener, davetini kabul ederek, partisine katılan Erhan Usta’ya teşekkür ederek “Sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim, kabul ettiniz, cesur bir insansınız. Bu yolculukta ailecek karar aldınız iyi insanlarsınız, cesur insanlarsınız. Tekrar teşekkür ediyorum güç kattınız” dedi.