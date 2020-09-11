Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’a gözü kapalı destek veren AB’yi eleştiren Çavuşoğlu, “AB'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonu haksızdır ve uluslararası hukuka uygun değildir” dedi. Türkiye’nin ön şartsız diyaloğa hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yunanistan diyalog ve iş birliğine açık olmadığını gösterdi. AB bu olayda taraf hâline gelmiştir. Tarafsanız arabulucu olamazsınız” diye tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU’NA DEVLET NİŞANI

Bu arada Bakan Çavuşoğlu’na, Senegal’den önce ziyaret ettiği Gine’de Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı verildi .