"Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiş, millî iradeyi örselemiştir" diyen Bahçeli, şunları söyledi: "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmektir. Her muhtıra, kalkışma, her ara rejim özlemi, gayri ahlakî, gayri millî, gayri insanidir. 12 Eylül darbecileri, tarih huzurunda Türk milletinin değerlerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır. Türk gençlerinin hedef alınması, analiz edilmelidir."

MACRON ŞUNU BİLMELİ

Sözlerini "Cumhur iradesi, vesayetin korkuluklarını, millî birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis duymalı. Bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri, bu irade gücünü, akıllarından asla çıkarmamalıdır" şeklinde sürdüren Bahçeli, şunları dile getirdi: "Zor ve metanetli 12 Eylül vesayetinin millî ve siyasi hafızadaki vahim sonuçları, hâlâ mevcuttur. Darbeci Kenan Evren'in dönemin ABD Başkanına yazdığı mektupta minnet duyan, boyun eğen bir anlayışın küllenmiş izleri görülürken; Yunanistan'ın NATO'nun askerî kanadına alınmasına ön şartsız onay da vardır. Yunanistan bugün Ege'de tahriklerine hız veriyorsa bunun geri planında 12 Eylül cuntası vardır. Darbeci Evren, yıllar sonra itiraf gibi bir açıklama yaparak Ege sorununda Yunanistan'dan yazılı bir güvence almadan NATO'ya girmesine izin vermesini, pişmanlıkla ifade etmiştir. Millî tezlerimiz darbecilerce rafa kaldırılmış, Türkiye'nin egemenliğine dayalı çıkarları unutulmaya terk edilmiştir."