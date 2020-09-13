Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbeleri değerlendiren Çiller yaptığı açıklamada “İpe yürüyen bir başbakanın hazin bir bakışı, arkaya dönerek bakışı, işte milletin şuuruna bir hançer gibi saplanmıştır. Ondan sonra gelen bütün siyasetçilerimizin şuurunda, zihninde bu resim sallanmış ve bir dehşet refleksi uyandırmıştır. Nice denizlerimizi ipe yolladık. Bugün Yassıada’da büyük bir dönüşümle adaletin katledildiği bu adadan demokrasi ve bir özgürlük adasına ulaştığımızı heyecanla görüyorum. e-Muhtıralarla, 15 Temmuz ile bunu gördük. Burada ilk defa iktidarlar dik durdu. 15 Temmuz'da aslında hedef alınan milletti, cumhuriyetimizdi, meclisimiz bombalandı ve Cumhurbaşkanı ailesi ile hedef alındı. Milletini meydanlara davet etti. Öylesine davetti ki bu, millet koşa koşa gitti ve tankların önünde durdu” dedi.