Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu’nun Açılış Töreni’ne katıldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği kararlara yönelik eleştirilerde bulunarak mahkemenin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması yönündeki kararı ile terör örgütü üyelerinin kamuda görev yapabilmelerine imkân tanınacağını savundu. AYM’nin şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine de tepki gösteren Bakan Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a şöyle seslendi:

Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel, özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruması alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsunuz? Ben varım sen var mısın, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Ben varım. Tek başıma arabamla gitmeye ben varım, sen var mısın? Her yere. Biz buralardan gideriz. Ama ne olursunuz bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor, ayağımızı topal, bizi naçar bırakmayın, bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz.

CHP LİDERİNE YAZIKLAR OLSUN

İçişleri Bakanı Soylu, Selahattin Demirtaş için “Haksız yere içeride tutulanlar bu süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sert sözlerle eleştirdi. Soylu şunları kaydetti: Yazıklar olsun. Ayıptır. Hâlâ Kobani olaylarının ortaya çıkarttığı tortuları, milletimizin üzerinde bırakmak istediği anlayışı bertaraf etmek için bu millet el birliği ile mücadele etmektedir. Türkiye’nin güvenlik güçleri. Yazıklar olsun. Belediyeleri pişpişleyip, terör örgütüne silah taşıyanlara alkış tutan, sokağa çıkın yakın yıkın talimatı verenin şeref madalyası alacağı bir ülke değil burası. Yazıklar olsun. Dün, Samsun Havza’da Yüzbaşı Mahmut’u toprağa verdik. Kemal Kılıçdaroğlu, evinde rahat rahat uyuyorsan şu anda toprağın altında yatan Yüzbaşı Mahmut sayesinde. GATA’da hayat mücadelesi veren Yarbay Muammer sayesinde. Şehit düşen Özel Harekât polisleri sayesinde. Kolay değil mi Ankara’da siyaset yapmak. Bir yılda 5 bin kişi dağa çıkıyordu, bu sene sayı 35... Örgütün psikolojini çökerttik. Bir defa da ‘Allah razı olsun. Size nasıl yardımcı olabiliriz’ deyin.

HDP’LİLERE 628 YIL VERİLDİ

Terör örgütüne iltisakları olduğu gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanları hakkında mahkemece verilen hapis cezalarını da paylaşan Bakan Soylu “2014-2019 döneminde uzaklaştırılan 94 kişiden 63’ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün. Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür” dedi.

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUĞUN AİLESİ PKK MAĞDURUYDU

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kavgada hayatını kaybeden inşaat işçisi Özkan Tokay'ın ailesinin PKK mağduru olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üzücü olayın ardından görüştüğü Tokay'ın ailesinden sekiz korucunun 2016'nın Eylül ayında Tendürek Dağında şehit olduğunu söyledi. Bakan Soylu bu olayın ardından ailenin Isparta’ya taşındığını belirterek “Ailelerini orada şehit eden PKK, taşınmaların sağlayan PKK. Yine bir cinayeti Türk-Kürt meseli olarak istismar etmek isteyen yine PKK ve yandaşları” dedi.