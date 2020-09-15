Şentop, Chilcott'u makamında kabul etti. Görüşmede, iki ülkenin parlamento, ekonomi, ticari ilişkileri ele alındı. Şentop, Avam Kamarası Başkanını Türkiye’ye davet etti. İki ülke parlamentoları arası temasların, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin artırılması gerektiği dile getirildi.
TBMM Başkanı Şentop, İngiltere Büyükelçisi Chilcott’u kabul etti
15.09.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott‘u kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott,
732083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/732083.aspx
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