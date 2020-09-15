Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, Chilcott'u makamında kabul etti. Görüşmede, iki ülkenin parlamento, ekonomi, ticari ilişkileri ele alındı. Şentop, Avam Kamarası Başkanını Türkiye’ye davet etti. İki ülke parlamentoları arası temasların, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin artırılması gerektiği dile getirildi.