Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Covid-19 vaka sayılarında 1.700-1.800’lere kadar bir çıkışın olduğunu ifade eden Erdoğan “Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bunu yapmak konumundayız. Bunları biz keyfî yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarının baştan beri sıkı bir şekilde devam ettiğini belirterek “Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın görevi bırakacağını açıklamasının kendileri için üzüntü verici olduğunu kaydederek “Bu hafta heyetler bazında görüşmeler olabilir” diye konuştı. Erdoğan “Darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba doğru gidiyor. Negatif bir gelişme var. Eninde sonunda darbeci Hafter bu defa bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yunanistan Başbakanı ile bir görüşmeniz söz konusu olabilir mi?” şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

Miçotakis ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Ne görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz aslolan budur. Eğer Miçotakis Meis’te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarsa bunun bir anlamı yok.

ORUÇ REİS GÖREVİNE DÖNECEK

Oruç Reis’in şu anda bakım için bir limana çekildiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

Biz Oruç Reis’i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık ama bu Oruç Reis’in şu anda tamir, bakım için artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir.

İYİ NİYETLİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Kendilerine şunu da söyledik; biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız, görüşürüz, ister üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister video konferans da yaparız ama görüşürüz. Bizim bu konuda herhangi kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok ama kalkıp da yani Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın hani adaya gelip, âdeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa, bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’la temasların olup olmadığına ilişkin bir soruya da “Mısır ile görüşmeler yaparız, hiçbir bizim açımızdan engel yoktur ama Yunanistan’la Mısır’ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir” karşılığını verdi.