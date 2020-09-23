Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PYD/PKK'nın güdümündeki sözde SDG'nin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Çelik, bunun bir teröre destek verme girişimi olduğunu ve bu görüşmeyi bir BM yetkilisinin gerçekleştirdiğini vurgulayarak bunu şiddetle kınadıklarını belirtti. Yunanistan’ın tutumunu da eleştiren Çelik, "Hem diplomasi istemeyip hem de sahada gasbetmeye çalışanlara karşı TSK’nın kararlılığı asla test edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri, vatanseverlik söz konusu olduğu zaman dünyadaki hiçbir orduya benzemeyen bir kararlılık ve fedakârlık içerisinde davranır" diye konuştu.