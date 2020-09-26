Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'yi yine aynı köşkte ağırlamıştı. Taçi'nin Trump'la görüşmesinden sonra Kosova'nın İsrail'i tanıyıp Kudüs'e büyükelçilik açacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası buluşma talep ederek İstanbul'a gelen Taçi, Sırbistan ve ABD tarafından kendilerine emrivaki yapıldığını kaydederek "Bu süreç soğutulacak, adım atılmayacak" demişti.

Görüşmede Erdoğan’ın “Vucic’e de söyledim, doğru bir karar değil, onlar da umarım bu karardan vazgeçecek” dediği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan-Vucic görüşmesinde Kudüs meselesinin de gündeme geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aracılığıyla Kosova ile imzalanan ekonomik normalleşme anlaşması sonucunda İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği’nin uyarıları sonrasında geri adım atmıştı. Trump’ın tören sırasında “Sırbistan’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını” açıklamasının ardından Vucic’in bu maddeden haberdar olmadığı iddia edilmişti.

Trump'ın kendisine nezaketsiz tutumu ve oturtulduğu sandalye ile tartışma konusu olan Vucic dünya basınında çok sayıda habere konu olmuştu. Sırp medyasına görüşmeye ilişkin açıklama yapan Vucic, bölgede önemli bir etkiye sahip Türkiye ile ilişkilerini gelecekte daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Bu arada Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile de telefonda görüştü.