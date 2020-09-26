İnce, memleketi Yalova’da yaptığı açıklamada “Siyasetçi kendisini yargının yerine koymamalıdır. Siyasetçi, gücü ele geçirdiğinde kendisini yargının yerine koyarsa o hâlde bizim karşı çıktığımız şeye ters düşeriz. Siyasetçinin yapması gereken asıl şey, yasal ve anayasal düzenlemelerle bağımsız bir yargı yapısının oluşmasını sağlamaktır. Bu yargının işidir. Siyasetçinin işi değildir.
İnce'den Böke'ye: Sen yargıç mısın ki, neye el koyuyorsun!
26.09.2020 - 06:23 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İktidara gelmeleri durumunda birçok özel şirkete kamu olarak el koyacaklarını söyleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’ye, CHP’li Muharrem İnce’den cevap geldi.
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734576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/734576.aspx
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