Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce, memleketi Yalova’da yaptığı açıklamada “Siyasetçi kendisini yargının yerine koymamalıdır. Siyasetçi, gücü ele geçirdiğinde kendisini yargının yerine koyarsa o hâlde bizim karşı çıktığımız şeye ters düşeriz. Siyasetçinin yapması gereken asıl şey, yasal ve anayasal düzenlemelerle bağımsız bir yargı yapısının oluşmasını sağlamaktır. Bu yargının işidir. Siyasetçinin işi değildir.