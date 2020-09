Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, tekstil, gıda ve ambalaj sektörlerinde yoğunlaşan toplamda 15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda, 45 bin kişinin doğrudan istihdam imkânına kavuştuğunu belirterek, "Dolaylı istihdamı da hesaba kattığımızda bu sayı 100 bini aşıyor. Tabii işin bir de dış ticaret ve döviz kazandırma boyutu var. Tam kapasite üretime geçilmesiyle bu fabrikaların, Gaziantep'in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

BİRÇOK SALDIRIYI BERTARAF ETTİK

Şeamet tellallarına kulak asmadan, milletle birlikte çalışmaya, üretmeye, şehirlere ve ülkeye yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Türkiye'nin, son 18 yılda hangi girdaplardan, hangi saldırılardan, hangi tuzaklardan sıyrılarak bugünlere geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Bugüne kadar, 2008 küresel krizinden bölgemizdeki çatışmalara, terörden darbe girişimine ülkemizi ve bağımsızlığımızı hedef alan birçok saldırıyı, hamdolsun, başarıyla bertaraf ettik. Altyapı ve hizmet alanlarındaki yatırımlarımızla Cumhuriyet tarihimizin tamamında yapılanları üçe, beşe, hatta ona katladık. Tüm bunları birbirimize inandığımız, birbirimize güvendiğimiz, tam bir dayanışma içinde hareket ettiğimiz için yapabildik. Karşılaştığımız tüm badirelerin üstesinden, Türkiye'nin tökezlemesi için ellerini ovuşturan bir güruhun engelleme çabalarına rağmen geldik.

SALGIN SÜRECİNDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Son dönemde de koronavirüs salgınıyla mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirerek aldıkları tedbirler sayesinde, bu salgının Türkiye'yi sıkıntıya düşürmesine, tökezletmesine müsaade etmediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça, Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Daha önce ifade ettiğim gibi Türkiye, sadece sağlık turizminde değil, ihracattan üretime, tarımdan sanayiye birçok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacaktır."

HEDEFLERİ, TÜRKİYE'Yİ DIŞARIYA BAĞIMLI KILMAK

CHP'li Selin Sayek Böke'nin "İktidara gelmeleri durumunda bazı özel şirketlere el koyacağız" şeklindeki skandal sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır. Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Ülkemize çağ atlatacak birçok hamlenin sabote edilmesinde aynı vesayetçi zihniyetin silueti vardır. 28 Şubat döneminde sermayeyi, yeşil, gri, beyaz diyerekten renklere ayıraraktan ekonomimizin altını oyanlar da yine bu faşist ideolojinin mensuplarıdır. Aradan geçen onca zamana, milletten yedikleri onca silleye rağmen maalesef bu zihniyet değişmemekte, ısrar etmektedir.