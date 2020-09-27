Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Ayhan “Her şeyi demokrasi içinde halledeceğiz. Biz herkesle anlaşmak istiyoruz. Herkesi yanımızda tutmak istiyoruz. Siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda memleket dara düştüğü zaman birlik beraberlik içinde olunmasını arzuluyoruz. MHP bunu yapmıştır. 12 Eylül öncesinde de daha sonrasında da yapmıştır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kâmil Aydın da Gümüşphane il kongresinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için af isteyenlere tepki göstererek “Demirtaş PKK’nın siyasi temsilcisidir. MHP bunu her yerde söylüyor. Ona af isteyenler de bu suça ortaktır” diye konuştu,

Partisinin Karaman il kongresine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise muhalefeti eleştirdi. Kalaycı “HDP, CHP, İP, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan alayı birbirine ulanmış hepsi aynı yolun yolcularıdır. Partilerinin adı ayrı ama söylemleri aynıdır. Sürekli felaket tellallığı yapıyorlar. Krizi, karmaşayı, kaosu tahrik ve teşvik ediyorlar” ifadelerini kullandı.