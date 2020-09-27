Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1.000 günde Memleket Hareketi için 4 Eylül’de yola çıkarak şehir şehir ve ilçe ilçe gezen İnce, bu süre içinde 17 şehri ziyaret etti. İlk olarak Sivas’tan Ankara’ya gelen Muharrem İnce, burada Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ziyarette bulundu. Gezilerine Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da devam eden İnce; Muş, Bitlis, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’a gitti. Daha sonra, Eskişehir’e uğrayan Muharrem İnce, ardından Karadeniz turu için Artvin’den yola çıktı. İnce daha önce öğretmen olarak görev yaptığı Artvin’in Borçka ilçesine de uğradı, sonrasında Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Çorum’u ziyaret etti. İnce son olarak ise Çorum’dan Kütahya’ya geçti.

EKİBİNİ 29 EKİM’DE TANITACAK

Gezilerine devam eden Muharrem İnce’yi yakından takip eden CHP Genel Merkezi ise İnce’yi ‘görmezden gelme’ politikasını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Memleket Hareketi’ için, “Gayet güzel. Bir itirazımız yok” dese de İnce’nin hamlelerini yakından takip ettiği ve attığı adımlara ilişkin bilgi aldığı belirtiliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü 29 Ekim’de büyük bir toplantı yapmayı planlayan İnce’nin, yol arkadaşlarını da bu tarihte açıklaması bekleniyor. Haber Merkezi ANKARA