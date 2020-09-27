Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü, kendisinin ise Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Serger Lavrov ile görüştüğünü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarını sürdürdüğü belirtti. Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız" ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu:"Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız
27.09.2020 - 19:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Azerbaycan,
734933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/734933.aspx
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