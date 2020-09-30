Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır." dedi.

Bahçeli, "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması zarurettir." diye konuştu.

"Anayasa Mahkemesi tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır"

Bahçeli, "1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde Anayasa Mahkemesi de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır. Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır." dedi.