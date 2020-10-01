Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı. Daha sonra Akşener ile görüşme taleplerini iletmek için genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı. Grup adına konuşan Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı Serhat Yıldırım "Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Yumrukladılar. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar" dedi.
GİK gerginliği büyüyor: İYİ Parti karıştı
01.10.2020 - 06:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir grup İYİ Parti'li, 2. Olağan Kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi.
Etiketler : İYİ Parti,
735718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/735718.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER