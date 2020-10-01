Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı. Daha sonra Akşener ile görüşme taleplerini iletmek için genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı. Grup adına konuşan Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı Serhat Yıldırım "Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Yumrukladılar. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar" dedi.