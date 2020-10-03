Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî ziyaret çerçevesinde bulunduğu İtalya'da mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki yaşanan çatışmayla ilgili konuştu. Dağlık Karabağ'da çözümsüzlüğün Ermenistan'ı "cesaretlendirdiğini" ve "saldırmaya teşvik ettiğini" kaydeden Çavuşoğlu "İllegal bir şekilde başka ülkelerden gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor" ifadesini kullandı. Bunun böyle devam edemeyeceğini ve meselenin kökten çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu "Minsk Üçlüsü dâhil, bu meselenin çözümü için çaba sarf edilmedi. Açıkça taraf tuttukları görülüyor. Uluslararası toplum da eğer bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan'ı derhâl Azerbaycan topraklarından çeksin" diye konuştu.

Bugün Azerbaycan'ın kendi topraklarını azat etmek için mücadele verdiğini aktaran Çavuşoğlu şöyle konuştu: Yani bir yerde kendi topraklarında terörle mücadele ediyor Azerbaycan. Azerbaycan'ın yeterli kapasitesi, gücü var kendi topraklarını geri almak için. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, 'Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın bu topraklardan çekilmesi lazım'. Sık sık bu çağrıyı yapıyoruz. Son derece de meşru bir çağrı.