Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Suriye’den Akdeniz ve Kafkaslara uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo; Türkiye’yi açıkça bir kuşatma altına almaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın yaşadığı dönüşümü koronavirüs salgının etkisiyle hızlandığına dikkat çekerek şöyle konuştu: Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Biz bu oyunu çok önceden gördük. ‘Dünya 5'ten büyüktür' çıkışımızda küresel sistemi âdeta bloke edenlere, bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce sözlerimize kulaklarını kapatanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler.

Erdoğan, benzer bir oyunun Akdeniz'de de oynanmak istendiğine dikkati çekerek Karadeniz'de keşfettikleri büyük doğalgaz rezervinin hem emeklerin karşılığının alınmasına hem de milletin moral bulmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sular durulmamışken bu defa da Kafkasya'da kritik gelişmelerin yaşanmaya başladığını belirterek şöyle konuştu: Ermenistan, aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekât başlattı, pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkânlarımızla Azerbaycan'ın yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.

AZMETTİRİCİLERİNDEN HESAP SORMAZSANIZ ACILAR DİNMEZ

Erdoğan, "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor' dedi. Gezi olaylarından 15 Temmuz’a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu belirten Erdoğan şunları kaydetti: 6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis edenler aynıdır. Terör örgütü cana mala değil bölgedeki Kürt kardeşlerimizin mahremiyetine de el uzattı, ambulanslar camiler bile hedef oldu. Maalesef bu ülkede birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Bu dönemler artık geride kalmıştır. Biz milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmamakta kararlıyız. Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tanzim edersiniz ancak azmettiricilerinden hesap sormazsanız acıyı dindiremezsiniz.

KONYA'YA DEV HASTANE

Eylül ayında 100 bine yakın kişiye hizmet veren 1.250 yataklı Konya Şehir Hastanesinde 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı bulunuyor. 421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2.923 kapalı, 188 açık otopark kapasitesine sahip.