Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam altyapısına borçlu olduğunu belirtti. Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar her yerde dostların, kardeşlerin mazlumların yanında yer alırken aynı zamanda kendi geleceklerini de şekillendirdiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerimizin başında geliyor. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridorunu yıkarken Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Biz, Suriye güvende ve huzur içinde olmadan Türkiye’nin de güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlarda, tıpkı Kafkaslarda, tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye’de hâlen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provakatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı, her konuda olduğu gibi Suriye’deki meselelerin çözümünde tercihin barış ve siyasi yollar olduğunu vurgulayarak, tüm dünya bu noktaya gelene kadar Türkiye’nin kendi yolunda ilerlemekte kararlı olduğunu söyledi.

KİMSE KUSURA BAKMASIN

Ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, devletin gücünü kırmak için harekete geçenlerin hedefinde hep bu toplumsal zenginliğin yer aldığını ifade eden Erdoğan, geçmişte bunun acısının çok çekildiğini, siyasi ve sosyal gerilimlerin ülkeye ağır maliyetleri olduğunu, milletin bu oyunu gördüğünü ve kısa sürede yeniden ortak hedefler etrafında toplanmayı başardığını anlattı. Erdoğan “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı olup da tüm güç ve imkânlarla hayata geçirmeye çalışılan bu hedeflere canı gönülden katılmayan, destek vermeyen kimse olamaz” diye düşündüklerini belirterek şöyle konuştu:

Maalesef ülkemizde kendi halkına ve devletine husumeti, hayatının ana gayesi hâline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bu kesimler az olmalarına rağmen rahatsızlık vericidir. Millî mücadelelerde ve millî meselelerde âdeta düşmanın beşinci kolu gibi faaliyet gösteren bu kesimler kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Emin olun şu anda yaptığımız baraj açılışı bile tıpkı diğer hizmetler ve yatırımlar gibi onları rahatsız ediyor. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

KUDÜS BİZE EMANETTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu'na gönderdiği mesajında, Kudüs’le ilgili net bir tavır ortaya koydu. Erdoğan mesajında şunları söyledi: İsrail işgalini meşrulaştıran, İsrail'in Kudüs'ü ve Filistin topraklarını ilhak planlarına onay veren, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını yok sayan her girişim, Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir. Selahaddin Eyyubi'nin bize en büyük emaneti Haçlı işgalinden kurtararak yeniden hürriyetine kavuşturduğu ikinci kıblemiz Kudüs'tür. Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran, tüm inanç mensupları için tekrar bir eman yurdu hâline getiren de bizim ecdadımızdır. Kudüs'e sahip çıkmak, ona gereken hürmeti, hassasiyeti göstermek her Müslüman'ın görevidir.

3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulamasıyla, taşkın korumasıyla, içme suyu arıtmasıyla Hatay'ı her alanda suyun bereketine kavuşturduklarını belirterek “Hatay'a yaptığımız baraj, sulama ve içme suyu yatırımları bunlardan ibaret değil. Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj,

üç gölet, 13 sulama tesisi, 81 dere ıslahı, 5 içme suyu tesisi inşa ettik. Ayrıca hâlen iki barajın, iki göletin, 15 sulama tesisi, beş dere ıslahı ve bir içme suyu tesisinin inşası sürüyor. İnşallah şehrimize yapacağımız daha çok altyapı yatırımları var” dedi

18 YILDA 585 BARAJ YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son iki senede Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde ülkemizin tarımsal hasılasının yüzde 45’lik artışla 275 milyar liraya çıktığını söyledi. Bir damla suyun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarının değerlendirilmesi adına, son 18 yılda 585 baraj inşa ederek suyun gücünü milletle buluşturduklarını belirten Pakdemirli “Bu oran, cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam iki katıdır” dedi.