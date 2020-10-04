Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır." dedi.