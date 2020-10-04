MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır
04.10.2020 - 16:08 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
736526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/736526.aspx
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