Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Doktorlarımız özveriyle çalışmaktadır. Tüm sağlık çalışanları ateşten gömlek giymişlerdir.

Bizim hesabımız teröristlere övgüler dizenlerdir. O yüzden diyorum ki Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum.

Hükümet başarılı bir şekilde koronavirüsle mücadele ederken söylenenlere göz yumamazdık.

Azerbaycan ile Türkiye devlet tanımı itibarıyla ayrı olabilir ama biz bir millet gövdesini ayrı kollarıyız.

Acımız birdir, amacımız birdir. Ankara ile Bakü kaynağı bir iki çağlayandır.

Soydaşlarımızın derdi derdimiz, zaferi zaferimizdir.

Ermenistan katil bir devlettir. Türk milletini düşman olarak bellemişlerdir. AGİT tarafından kurulan Minsk Grubu, Karabağ sorununu çözümsüzlüğe mahkum bırakmıştır.

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.