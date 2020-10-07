Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Dağlık Karabağ çatışmalarında gelinen duruma geniş bir yer ayıran Bahçeli şunları söyledi: Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere ve diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Askerî başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan Dağlık Karabağ’dan ya çekilecek ya da ezilecek.

ERİVAN’A İLTİCA EDİN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Suriye’den intikal eden 300 cihatçının çatışma bölgesine getirildiğini’ söylemesinin hayal mahsulü, şizofrenik bir yalan olduğunu vurgulayan Bahçeli “Hadi Fransa’nın melun açıklamasını normal karşıladık diyelim, peki bu CHP’ye ne oluyor? Hangi çıkar odakları bu CHP’yi kontrol ediyor? Türkiye’nin Azerbaycan’a silah yardımı yaptığını, milis ya da cihatçı grupları bölgeye aktardığını kaygılı bir üslupla söyleyen CHP’nin Dış Politika Başdanışmanı ve eski Bakü Büyükelçisi’ne ne diyelim? CHP yönetimine sesleniyorum; bir kez olsun kalbiniz milletle çarpsın, bir kez olsun siyasetiniz soydaşlarımızın sesine ses olsun. Ermenistan’ı aklayan ve arkalayan kim varsa, tavsiyem derhal Erivan’a iltica etmesi, hatta silahlanıp kandaşlarıyla birlikte ihanet mevziinde yerini almasıdır. CHP Genel Başkanı ya çevresindekilere ayar vermeli, hatta kulaklarını çekmeli ya da tarafını belli ederek Paşinyan’ı kucaklamak maksadıyla kollarını açıp yeni bir yürüyüşe başlamalıdır” diye konuştu.

BİR NUMARALI SORUMLU DEMİRTAŞ

HDP'nin çağrısı ile sokakların karışıldığı 6-8 Ekim olaylarına da değinen Bahçeli “6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli. CHP’nin övdüğü, İP’in değer verdiği terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur. Geçmişte Kobani’ye selam yollayan, dahası Serok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da hezimetlerini, PKK/YPG’ye zeytin dalı uzatan karanlık ilişki ağlarını açıklasın” dedi.

Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği kapatılsın sözlerini tekrarladı. “Bizim derdimiz TTB’ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır” diyen MHP lideri “Bu sebeple TTB kapatılsın diyorum” ifadelerini kullandı.