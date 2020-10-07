Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyetle ilgili sözlerine ilişkin "Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir." dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerini Külliye'de misafir eden Erdoğan, mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan bütün hocalara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanan DEAŞ belasının en az zararla atlatmasında Diyanet camiamızın payı büyüktür. Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında gerekse FETÖ ihanet çetesinin toplum bünyemizde açtığı yaraların sarılmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığının zehirli bir sarmaşık gibi yayıldığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Müslümanlara ait iş yerleri hemen her gün faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar başörtülerinden dolayı sokakta, çarşıda, okulda sözlü ve fiilî tacize maruz kalıyor. Neredeyse her gün sırf Türk ve Müslüman olduğu için saldırıya uğrayan, hakları gasbedilen, işten atılan insanlarımızın haberlerini alıyoruz. DEAŞ benzeri ideolojik bir fanatizmin Avrupa toplumlarını günden güne daha fazla zehirlediğine şahit oluyoruz.

“Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri hâline gelmiştir” diyen Erdoğan, daha önce faşist grupların oy devşirmek için başvurdukları bu ucuz politikaya şimdi kimi başbakan ve cumhurbaşkanlarının da tevessül ettiğine işaret etti.

Siyasette sıkışan dış politikada çuvallayan Avrupalı liderlerin İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalıştığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuştur. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı ‘İslam krizde’ açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki, ‘İslam'ın yapılandırılması’ diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun? Avrupa İslam'ı, Fransa İslam'ı gibi kavramlarla Müslümanlara dinsiz dindarlık dayatmak isteniyor. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz.

AB, BASKI VE ŞANTAJLARA BOYUN EĞDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı video konferans sonrası yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti. Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini vurguladı.