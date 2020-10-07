Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Listeye tepkili milletvekilleri, önceki gün yaptıkları toplantı sonucu TBMM Grup Toplantısı’na katılmama kararı almıştı. Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk’un da bulunduğu 13 muhalif isim, dün yapılan toplantıya katılmadı. Muhalif olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı. Partinin kuruluş ilkelerine geri dönmesini isteyen milletvekilleri, bu sağlanana kadar tepkilerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Partilerinden vazgeçmediklerini vurgulayan vekillerden biri “Ayak oyunlarının, operasyonun sorumlularının bu partide yerinin olmadığını bu tavrımızla ilan ediyoruz” ifadesini kullandı. Akşener, grup toplantısından sonra basın mensuplarının bazı milletvekillerinin toplantıya katılmamasına ilişkin sorularına da cevap vermedi.