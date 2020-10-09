Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’ı 46 yıl sonra açmasını “seçim malzemesi” diye eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçime bir gün kala çarpıcı bir açıklamada bulundu. Akıncı “seçimlerde aday olmaması için Türkiye resmi makamlarınca tehdit edildim” dedi. Rakiplerinin Akıncı’nın mağduriyetleri oynayıp puan toplama amacı taşıdığını söylediği bu sözlerine cevap gecikmedi. Türkiye’nin KKTC Büyükelçiliği; "TV2020 Kanalında bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı'nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk'ünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha onceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetine yonelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten uzaktır.” diye açıklama yaptı.