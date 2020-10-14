Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Serdar Denktaş'ın açıklamaları;

Seçim boyunca "İrademize sahip çıkalım" çağırısı yaptığını söyleyen Denktaş, “Yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır” dedi.

“İkinci tura kalan iki aday ilk turda rakiplerimdi ve her ikisini de eleştirmiştim. Ben kendi düşüncelerimi halkımıza anlatmaya çalışırken çeşitli suçlamalarla da yüzyüze kaldım” diyen Denktaş, kendi özgür iradesiyle oyunu iki adaydan birine kullanmak için sandığa gideceğini belirterek, “Kimsenin iradesine yön verme gibi bir uğraş içerisinde olmayacağım. Seçilecek aday kim olursa olsun makamda olduğu sürece o makama saygılı olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.