Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
15.10.2020 - 20:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
739187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/739187.aspx
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