Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız” ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz'
18.10.2020 - 20:12 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz” dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,ersin tatar,kutlama,
739926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/739926.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER