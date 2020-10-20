Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası basın mensuplarının da sorularını cevaplayan Akşener'e, dün İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı televizyon programında partisinin HDP ile yakınlaştığı iddiaları da soruldu.

Bir gazetecinin "HDP ile yakınlaştığını söyledi Ümit Özdağ, partinin" demesi üzerine Akşener, sinirlenerek "O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..." ifadelerini kullandı.

Akşener'in sözleri İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" diyen Özdağ'a cevap olarak değerlendirildi.

Öte yandan Akşener, FETÖ iddiaları ile ilgili "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak" açıklaması yaptı.