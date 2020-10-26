Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop'tan boykot çağrısına destek
26.10.2020 - 19:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
741929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/741929.aspx
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