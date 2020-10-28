Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘dinamik, aktif ve motivasyonu yüksek kadrolar oluşturulması’ yönündeki talimatı doğrultusunda, AK Parti yönetimi, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroları oluşturmaya çalışıyor. Bazı büyükşehirlerdeki ilçeler hariç olmak üzere ilçe kongrelerini tamamlayan ve il kongrelerini başlatan AK Parti’nin teşkilat yönetimlerinde değişim oranı yüzde 65’e ulaştı. AK Parti kaynakları, “Bazı yerlerde değişim oranı yüzde 70-80’leri buldu. Türkiye ortalaması olan yüzde 65’lik değişim oranını illerde de yakalamayı hedefliyoruz.” dedi. Şu ana kadar 17 ilçe başkanının değiştirilmesinin kesinleştiği, istişareleri devam eden ilçelerle birlikte, değişecek ilçe başkanı sayısının 20 civarında olacağı belirtildi. AK Parti kaynakları, İstanbul’daki değişim sürecinde milletvekillerinin ve ilçe belediye başkanlarının da görüşlerinin alındığını, son değerlendirmenin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıldığını dile getirdi.