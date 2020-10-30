Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta. 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı

17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımız, tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için harekete geçmiştir. AFAD, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla görevini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu sağlamak için İzmir'e ulaşmıştır. Henüz evlerine giremeye vatandaşlarımıza gereken desteği sağlıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gereken kaynak hemen aktarılmıştır.

Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber etti. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmak.

Bu acılı günümüzde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere teşekkür ediyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz.

Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür.

Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir.

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi

Yıl sonu itibarıyla dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz.

155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek, elimizdeki imkanları paylaştık.

Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz.