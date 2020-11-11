Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesini değerlendirdi. "Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz. Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır" dedi.



Biden için "Tedbirli, temkinli, tedarikli ve kuşkulu bir bekleyişin içinde olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır. Çünkü Biden'ın geçmişteki sözleri, temasları, çelişkileri, mesafeli tutumu Türkiye'ye şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir" ifadesini kullanan Bahçeli, günlerce ABD seçimlerini konuşan yorumculara da sert çıktı. Aydın yabancılaşmasının Türkiye'yi tehdit eder boyuta geldiğini ifade eden Bahçeli şöyle dedi:



"Bizim anlayamadığımız ABD'deki başkanlık seçimi kampanyasına Türkiye'den fiilen ve gıyaben katılıp adaylar arasında mekik dokuyan ateşli taraftarların varlığıdır. Meğer ne çok Biden şarlatanı, Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış. Günlerce medya her meselede olduğu gibi kasıla kasıla ABD başkanlık seçimini yorumlayan yandan çarklı sözde uzman yorumcuların fanatik görüşlerini seslendirmiştir. Bir baltaya sap olamamış ne kadar ucube varsa siyaset allamesi kesilmiştir. Beşlik simit gibi dizildikleri televizyona çıktıkları, nereden bulundukları, hangi müktesebatla tecrürebeye sahip oldukları meçhul ve muammalı olan zevatın ABD başkanlık seçimlerini hararet ve hırsla anlatma çabaları trajikomik bir manzarayı ortaya çıkarmıştır. Biz izlerken utandık. Ama onlar konuşurken utanmadılar. ABD Başkan seçimlerini bu ülke vatandaşlarından daha fazla önemseyen, daha fazla sevinen, anlam ve sonuç çıkartan sözde aydın ve akmaz kokmaz yorumcuların bu denli kalabalık olması kaygı verici oranda düşündürücüdür. ABD'nin 50 eyaletini bildiği kadar mesela Kırşehir'in, Yozgat'ın, Şırnak'ın, Rize'nin, Muğla'nın, Balıkesir'in vatan coğrafyamızdaki yerini bilmeyen kurumuş vicdanlardan herkes sitem ve şikayet etmiştir."