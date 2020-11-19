Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Iota Kasırgası’nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize’de can kaybı ile maddi hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından Latin Amerika ve Karayipler’e geçmiş olsun mesajı
19.11.2020 - 18:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler’de Iota Kasırgası nedeniyle meydana gelen can ve mal kaybından dolayı taziye mesajı gönderdi.
Etiketler : lota kasırgası,Dışişleri Bakanlığı,Latin Amerika,Karayipler,
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