Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İYİ Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, önceki gün katıldığı bir TV programında bir süredir gündeme getirdiği konularla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özdağ, kongreden bir hafta sonra bir araya geldiği İyi Parti’nin araştırmalarını yapan şirketin başkanının kendisine bir araştırma gösterdiğini belirterek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ankette, "Muharrem İnce ile Ümit Özdağ’ın ortaklığını" vatandaşa sordurduğunu söyledi. Özdağı, “Benim böyle bir niyetim yok ama Meral Hanım bu sorunun sorulmasını istemiş. Sayın Akşener, beni tasfiye etmeyi kafasına koymuş zaten kongre öncesinde” dedi.

İYİ Parti’nin kuruluşunda yer almış ve kendisiyle birlikte partiye gelmiş isimlerin tasfiye edildiğini belirten Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

Mesela, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden bir tanesi. Deneyimli bir siyasetçi aynı zamanda. MHP’de Grup Başkanvekilliği yapmış. Son 20 senesinde evinden balon ve kahve satmış bir arkadaşımıza yer bulduk ve milletvekili yaptık ama Yusuf Halaçoğlu hocaya yer bulamadık. Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Türk milliyetçiliğinin yüz aklarından bir tanesi. Ona yer bulamadık da ‘Türkiye Cumhuriyeti, Çerkezlere kültürel soykırım yapmıştır’ diyen ve Amerika’daki bir vakıf tarafından desteklenen Denge Denetleme Ağının temsilcilerinden biri olan Hasan Seymen’e bu partide genel başkan yardımcılığına yer bulundu.

İYİ Parti’de politik, ideolojik bir kırılma olduğunu belirten Ümit Özdağ, “Genel Başkan ‘Ümit Özdağ’ın, Yavuz Temizer’in, Ayhan Erel’in, Aytun Çıray’ın, Ferudun Bahşi’nin üstünü çizin derken, Türk milliyetçiliğine aykırı sayısız açılması olan Bahadır Erdem’e de oy istedi” ifadesini kullandı.

ANAYASA GİZLİ YAPILMAZ

İstanbul Milletvekili Özdağ, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin ortak Anayasa çalışması yaptığı sözlerini tekrarlayarak “Anayasa gizli yapılmaz kardeşim. Biz siyasi partiyiz, gizli örgüt değiliz. Neyi gizliyorsunuz, kimden gizliyorsunuz” diye konuştu. İYİ Parti’ye yönelik girişimler olduğunu vurgulayan Özdağ şöyle devam etti: Ben İyi Parti’nin Türk milliyetçisi çizgisinde kalmasını istiyorum ve içine sızmaların gerçekleşmesinin engellenmesini istiyorum. Sayın Akşener, Güneysu İlçe Başkanı’mızı Genel Merkez’e davet etsin ve dinlesin. İYİ Parti içerisine giren Biden bağlantı isimlerin tasfiye edilmesini sağlayan da Ümit Özdağ’dır.