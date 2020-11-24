Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti, CHP ve HDP Türk aile yapısını bozduğu, sapıklığı meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştiri alan İstanbul Sözleşmesi'nde birleşti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sözleşmeye destek için üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazan aynı maskeyi kullandı.

Akşener sözleşme ile ilgili mesaj verdi ancak değerlendirmede bulunmadı. İYİ Parti lideri bir süre önce "Sayın Erdoğan'ı bir kez daha yaptığı ender iyi işlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine sözleşmenin maddelerini hakkıyla uygulamaya çağırıyorum. Bir avuç ahlaksızın hayallerini gerçekleştirmek adına kadınlarımızı mağdur etmenize izin vermeyeceğiz. Bir avuç özgüvensizin egolarını eylemek uğruna İstanbul Sözleşmesi'ni feda etmenize izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadesini kullanmıştı.

Buldan ise kadınların büyük mücadelesi sonucu imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadığı her günün sonucunda kadınların öldürüldüğünü, şiddete maruz kaldığını ve şiddetle birlikte baskı altına alındığını ifade etti. Nafaka hakkının da iktidar tarafından tartışma konusu haline getirildiğini kaydeden Buldan, "AKP iktidarı, bu meseleye kadının can güvenliğini sağlamak yerine erkeklerin cüzdanını düşünen bir yerden yaklaştı" dedi.