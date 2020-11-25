Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Libya’ya yönelik silah ambargosunu defalarca delen Birleşik Arap Emîrliklerine (BAE) karşı üç maymunu oynayan IRINI Operasyonu’nu yönetenler; Libya’ya boya ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı ticaret gemisi üzerinden Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalıştı.

IRINI Operasyonu’nu en çok destekleyen Fransa ve Yunanistan’ın tuzağını çabuk fark eden Ankara, gerekli girişimlerde bulunarak olayın aydınlığa kavuşmasını sağladı. Böylece, IRINI Operasyonu’nun çifte standartlı hukuksuzluğu gün yüzüne çıkarken söz konusu operasyonun taraflı olduğu da teyit edilmiş oldu. Öte yandan Türk gemisine yönelik bu hukuksuz adımın zamanlamasına dikkat çeken güvenlik kaynakları, Ankara’nın AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağının sinyallerini verdiği bir dönemde böyle bir ‘algı operasyonu’nun zamanlamasının manidar olduğuna işaret etti. Kaynaklar, Yunanistan’ın Türkiye- AB ilişkilerini bilinçli olarak zehirlediğini ve Doğu Akdeniz’de suni krizleri gündeme getirerek Ankara ve Brüksel hattını germeye çalıştığını belirtti.

Bu arada, Libya’ya yönelik silah ambargosu kararlarını hiçe sayan BAE, darbeci Halife Hafter güçlerine uzun bir süredir havadan ve denizden silah sevk ediyor. IRINI Operasyonu’nu yönetenler ise bu sevkiyatlar karşında sessiz kalmıştı.

TALİMAT ERDOĞAN’DAN

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin şunları kaydetti:

Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Şimdi ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslararası hukukun ihlalidir. Dolayısıyla bundan sonra bu tür şeylere fırsat vermediğimiz gibi, gerekli adımları atacağız tabii ki. Sahada da cevabını vereceğiz, aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu şekilde.

"GİZLİ SİYASİ HEDEF VAR"

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk "Türk gemisine müdahalenin gizli siyasi hedefi var. Almanya, aralık sonunda gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye'ye mesaj vermek istiyor. Bir yandan da Yunanistan'ı yatıştırma hamlesi olarak görüyorum" dedi. Kutluk "Bunun sonuçları olacaktır. Yunanistan'ın bu yaptığı, Pandora’nın kutusunun açılmasıdır. Bundan sonra dünyanın herhangi bir yerindeki bir Yunan gemisi, Türk savaş gemisi tarafından aranabilir" diye konuştu.